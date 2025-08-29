GRABADO el 29-08-2025

Santa Rosa de Lima: Ya puedes dejar tu carta física o virtual desde las 9 de la mañana

Santa Rosa de Lima
Devotos participan en misas y momentos de reflexión en la Basílica.

Desde ATV Noticias

Fe de Erratas DINA BOLUARTE BUSCA RETIRO DE LA CORTE IDH - ATV.

EFICCOP sobre allanamientos en el caso Ícaro: No trabajamos con ningún cálculo pólito".

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del viernes 29 de agosto del 2025.

SAT niega maltrato tras intervención por deuda vehicular que afectó a niño con autismo.

Bellavista: Delincuentes roban autopartes de taxi dentro de cochera de un hostal.

VES: Serenazgos capturan a delincuente que trataba de robar moderna motocicleta a empujones.

SJL: Extorsionadores bombardean casa de cantante folklórica.

Delincuentes armados asaltan panadería en San Juan de Miraflores con niños presentes.

Festival del Picarón en Perú repartirá más de 5 mil platos a chalacos y limeños.

Secretos de cocina: Programa del viernes 29 de agosto del 2025.

Secretos de cocina: Aprende a preparar unos deliciosos rollitos de canela con Sandra Plevisani.

Niña de 4 años pide milagro a Santa Rosa de Lima para operarse con urgencia el oído.

Niño Dieguito que nació sin un ojito logró recibir prótesis tras escribir carta a Santa Rosa de Lima.

Santa Rosa de Lima: Ya puedes dejar tu carta física o virtual desde las 9 de la mañana.

Ate: Extorsionadores vuelan cajero de financiera con ayuda de balones de gas.

Además hoy día 30 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Enfermera Peruana

Día de la Enfermera Peruana

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Escenificación de la captura y muerte de Atahualpa y Fiesta Patronal de Carhuamayo (Junín)

Escenificación de la captura y muerte de Atahualpa y Fiesta Patronal de Carhuamayo (Junín)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Fiesta de Santa Rosa de Lima en el Perú

Fiesta de Santa Rosa de Lima en el Perú

