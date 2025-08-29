GRABADO el 29-08-2025

Secretos de cocina: Aprende a preparar unos deliciosos rollitos de canela con Sandra Plevisani

Un truco clave asegura que la mezcla fermente bien y quede esponjosa al hornear.

Desde ATV Noticias

Delincuentes armados asaltan panadería en San Juan de Miraflores con niños presentes.

Festival del Picarón en Perú repartirá más de 5 mil platos a chalacos y limeños.

Secretos de cocina: Programa del viernes 29 de agosto del 2025.

Secretos de cocina: Aprende a preparar unos deliciosos rollitos de canela con Sandra Plevisani.

Niña de 4 años pide milagro a Santa Rosa de Lima para operarse con urgencia el oído.

Niño Dieguito que nació sin un ojito logró recibir prótesis tras escribir carta a Santa Rosa de Lima.

Santa Rosa de Lima: Ya puedes dejar tu carta física o virtual desde las 9 de la mañana.

Ate: Extorsionadores vuelan cajero de financiera con ayuda de balones de gas.

Padre de familia llora de impotencia luego que grúa se llevara su auto con su hijo autista.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 29 de agosto de 2025.

¡Indignante! Delincuentes asaltan comedor popular de SJM y se llevan todo el dinero de los menús.

Joven fue estrangulada en su habitación tras salir con hombre que habría conocido en fiesta.

Callao: Capturan a banda de extorsionadores que mataban choferes que se negaban a pagar cupos.

¡Cuidado conductores! Delincuentes vuelven con los "bujiazos" aprovechando el tráfico vehicular.

¡Triple asesinato en SJL! Sicarios ingresaron a discoteca y mataron a dueños y empleados.

Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del pueblo de Nasca (Ica)

Creación del pueblo de Nasca (Ica)

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Fundación de la Universidad Nacional del Altiplano

Fundación de la Universidad Nacional del Altiplano

Golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez

Golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez

