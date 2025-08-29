GRABADO el 29-08-2025

Fe de Erratas DINA BOLUARTE BUSCA RETIRO DE LA CORTE IDH - ATV

¡Bienvenidos a "Fe de Erratas" ! El nuevo espacio digital de ATV donde analizamos las noticias más relevantes con una mirada crítica y conversación abierta. PROGRAMA que busca crear un espacio diferente para la información y el debate. Acompáñanos en esta nueva aventura informativa.



EFICCOP sobre allanamientos en el caso Ícaro: No trabajamos con ningún cálculo pólito".

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del viernes 29 de agosto del 2025.

SAT niega maltrato tras intervención por deuda vehicular que afectó a niño con autismo.

Bellavista: Delincuentes roban autopartes de taxi dentro de cochera de un hostal.

VES: Serenazgos capturan a delincuente que trataba de robar moderna motocicleta a empujones.

SJL: Extorsionadores bombardean casa de cantante folklórica.

Delincuentes armados asaltan panadería en San Juan de Miraflores con niños presentes.

Festival del Picarón en Perú repartirá más de 5 mil platos a chalacos y limeños.

Secretos de cocina: Programa del viernes 29 de agosto del 2025.

Secretos de cocina: Aprende a preparar unos deliciosos rollitos de canela con Sandra Plevisani.

Niña de 4 años pide milagro a Santa Rosa de Lima para operarse con urgencia el oído.

Niño Dieguito que nació sin un ojito logró recibir prótesis tras escribir carta a Santa Rosa de Lima.

Santa Rosa de Lima: Ya puedes dejar tu carta física o virtual desde las 9 de la mañana.

Ate: Extorsionadores vuelan cajero de financiera con ayuda de balones de gas.

Además hoy día 30 de Agosto en el calendario del Perú.

