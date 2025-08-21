GRABADO el 21-08-2025

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 21 DE AGOSTO DEL 2025

ATENCIÓN Ya estamos EnVivo en 24HorasMediodía bajo la conducción de PaolaMoreno

Todos los detalles EN VIVO por PanamericanaTelevisión PanamericanaNoticias

Desde 24 Horas

Congresista Darwin Espinoza pidió licencia para ver partido de Alianza Lima en Ecuador.

Partido Aprista: Cancelan afiliación de Javier Velásquez Quesquén rumbo a elecciones 2026.

Betssy Chávez levantó su huelga de hambre y se encuentra estable, según el INPE.

Premier Arana pide sancionar a fiscales y policías que investigaron a Dina Boluarte.

Empieza colecta pública 2025 de la Liga contra el Cáncer.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 21 DE AGOSTO DEL 2025.

Mabis: crean dispositivo que diagnostica cáncer de mama en solo 15 minutos.

Miraflores: Transeúntes disfrutan del puente de La Paz pese a críticas de vecinos.

Martin Vizcarra sería trasladado al penal de Lurigancho.

Ministro de Transportes sobre paro: No ha existido, hemos tenido un día normal.

Congreso busca que Senadores y diputados ganen más de S/35 mil.

¡Atención PNP! Robos a transeúntes y negocios se incrementan en Av. Caquetá.

Comas: extorsionadores detonan explosivo en restobar exigiendo cupo (2/2).

Madre de niño víctima de sicarios en Huaura: El norte chico se está desangrando.

Salen de prisión y roban mercadería de camiones.

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.