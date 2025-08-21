GRABADO el 21-08-2025

¡Atención PNP! Robos a transeúntes y negocios se incrementan en Av. Caquetá

El último miércoles 20 de agosto se registró el robo de un celular a una escolar en San Martín de Porres (SMP), provocando que la estudiante terminara desmayándose en el pavimento, causando que las personas que caminaban por la zona le brindaran la ayuda necesaria.



ACTOS ILÍCITOS SE REGISTRAN TODOS LOS DÍAS



Durante un recorrido que realizó un equipo de Panamericana Televisión, se conoció que los accionares ilícitos en la Av. Caquetá se registran todos los días, pero las autoridades no diseñan ninguna estrategia para disminuir los atracos.



Los transeúntes no son las únicas víctimas del hampa, sino también, los comerciantes de la zona, quienes, debido al incremento de los casos criminales por la zona, han decidido cerrar sus negocios con horas de anticipación.



Finalmente, los residentes hicieron un llamado a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que puedan desplegar agentes en lugares estratégicas, con el propósito de tratar de controlar los asaltos en esta parte de Lima.





¡Atención PNP! Robos a transeúntes y negocios se incrementan en Av. Caquetá.

