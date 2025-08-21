GRABADO el 21-08-2025

Mabis: crean dispositivo que diagnostica cáncer de mama en solo 15 minutos

La tecnología continúa sorprendiendo al mundo y, esta vez, desde el Perú. Un grupo de ingenieros peruanos ha desarrollado Mabis, un innovador dispositivo que permite detectar el cáncer de mama en etapas iniciales, con la ventaja de ofrecer un diagnóstico preciso y sin dolor, a diferencia de los tradicionales mamógrafos.

El dispositivo brinda confianza y confort a las pacientes, ya que el proceso de detección tarda entre 10 y 15 minutos en identificar posibles anomalías cancerígenas en las mamas. Actualmente, Mabis ha sido probado en el Hospital Inen Sur con resultados alentadores.

Hemos realizado pruebas preclínicas en 50 personas que han sufrido o padecen cáncer de mama, obteniendo resultados satisfactorios, explicó el especialista Ebert San Román, líder del proyecto Mabis e investigador del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Católica San Pablo (UCSP).

ESPERAN APROBACIÓN DEL MINSA

Los investigadores están cerca de culminar las pruebas de validación clínica para que el dispositivo, 100 peruano, pueda ser reconocido oficialmente por el Ministerio de Salud (Minsa) y utilizado en los hospitales del país como herramienta innovadora contra el cáncer de mama.


Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 21/08/2025

