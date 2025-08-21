GRABADO el 21-08-2025

Martin Vizcarra sería trasladado al penal de Lurigancho

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dejó sin efecto la clasificación que permitió el ingreso del expresidente Martín Vizcarra al penal de Barbadillo, en Ate, tras detectarse irregularidades en el procedimiento realizado el pasado 14 de agosto.



2



De acuerdo con la resolución del INPE, la Junta Técnica de Clasificación no aplicó correctamente la normativa vigente al asignarle Barbadillo, pese a que Vizcarra obtuvo un puntaje de 16. Según la Directiva N 006-2023-INPE-DTP, dicho resultado correspondía a otro recinto penitenciario.



La entidad precisó que la medida se sustenta en el artículo 41 del Reglamento del Código de Ejecución Penal, el Decreto Supremo N 015-2023-JUS y la Ley N 27444 de Procedimiento Administrativo General.



Para subsanar estas inconsistencias, se conformó una nueva Junta Técnica de Clasificación integrada por especialistas en derecho, psicología y trabajo social, quienes evaluarán nuevamente la situación penitenciaria de Vizcarra.



Con esta decisión, se abre la posibilidad de que el exmandatario sea trasladado a otro establecimiento penitenciario en los próximos días. Según se pudo conocer, el penal Lurigancho estaría entre las opciones para albergar al exmandatario.



PRISIÓN PREVENTIVA



Vizcarra cumple una orden de prisión preventiva de cinco meses dictada por el Poder Judicial en el marco de las investigaciones por presuntos actos de corrupción en las obras Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo. La Fiscalía solicita para él una condena de 15 años.



El exmandatario se había convertido en el quinto expresidente en ingresar al penal de Barbadillo, junto con Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Castillo y Alberto Fujimori. No obstante, con la decisión del INPE, su permanencia en dicho establecimiento está en evaluación y podría ser trasladado en los próximos días a otro penal.

Desde 24 Horas

