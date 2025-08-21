GRABADO el 21-08-2025

Premier Arana pide sancionar a fiscales y policías que investigaron a Dina Boluarte

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se pronunció tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó la suspensión de todas las investigaciones contra la mandataria Dina Boluarte, hasta que culmine su mandato.



En conferencia de prensa tras la sesión de la PCM, el jefe del Gabinete Ministerial saludó el fallo del TC y aseguró que dicha resolución es evidencia de que desde el Ministerio Público "hubo un abuso" al investigar a la jefa de Estado.



"Quiero destacar que la sentencia pone de manifiesto que hubo un abuso por parte del Ministerio Público, en particular de la Fiscalía de la Nación. Y esto se suma a la sentencia que se ha dictado con relación al procedimiento de investigación que la PNP siempre tuvo y que la propia fiscal de la Nación se interpuso", dijo.



PIDE SANCIÓN PARA FISCALES Y POLICÍAS



En ese sentido, Arana Ysa consideró que los fiscales y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que estuvieron investigando a Boluarte Zegarra durante todo este tiempo deberían ser sancionados.



"Por cumplimiento de un mandato irregular, (los fiscales) irrumpieron e hicieron durante mucho tiempo acciones "oficiales", ejercieron tareas ilegales. Y aquellos miembros de la Policía que actuaron en contra de la ley. Consideramos que las autoridades deban actuar para sancionar a los fiscales y policías que actuaron de manera irregular", sostuvo.

