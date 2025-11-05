GRABADO el 05-11-2025

CACHAY: Los cómicos ambulantes, echa a Kike Suero, el Ejército, el dengue y más cafeconlachevez

El cómico Cachay lo contó todo en Café con la Chevez: sus inicios en la comicidad, las broncas en las plazas, el paso por la televisión, su lucha contra el dengue y más...No te pierdas este café con harto chimi chimi''



00:00 INICIO

00:16 FOTOS DEL INVITADO

00:54 MÁS ADELANTE

02:04 PRESENTACIÓN DEL INVITADO

06:37 CACHAY REVELA POR QUÉ TERMINÓ RISAS Y SALSA

27:24 CACHAY ECHA A KIKE SUERO TRAS PELEA CON FISCALIZADORES DE GAMARRA

31:50 CACHAY RECUERDA SU ÉPOCA EN EL EJÉRCITO DURANTE LA GUERRA CON ECUADOR

46:42 EN OTRAS PALABRAS

48:41 CACHAY RECUERDA A MÓNICA ZEVALLOS Y CÓMO SE GANÓ UNA CAMIONETA

57:06 CACHAY CONFIESA QUE ESTUVO GRAVE CON DENGUE



