GRABADO el 04-11-2025

UNIVERSITARIO y sus renovaciones Crisis en ALIANZA CRISTAL rumbo a la LIBERTADORES Trome

Hoy en Trome Deportes te contamos todo sobre los festejos de Universitario tricampeón, las renovaciones y contrataciones que se vienen, y la polémica de Alianza Lima vs. Melgar por el penal 'mal cobrado' a Paolo Guerrero, además de las declas picantes de Reynoso tras empate en Matute.



También analizamos la crisis de Alianza Lima y Sporting Cristal rumbo a la Copa Libertadores 2026, la lesión de Canchita González y cómo queda el acumulado.



En el ascenso, revisamos el caso de FC Cajamarca y la lucha por la baja en la Liga 1 (Alianza Universidad y Ayacucho).



Y ojo con la Selección Peruana: ¿Lapadula, Gruber y Jairo Vélez (nacionalizado) podrían ser convocados?



No te pierdas el análisis más completo, solo por Trome Deportes.



No te lo pierdas, ¡toda la pasión del fútbol peruano está en Trome Deportes!





