Audiencia de PEDRO CASTILLO y BETSSY CHÁVEZ EN VIVO: Fiscalía presenta alegatos finales

Este martes, el juicio oral por el Golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, ingresa a su recta final. Y es que el Ministerio Público sustenta sus alegatos finales contra los siete acusados por el presunto delito de rebelión, encabezados por el vacado expresidente Pedro Castillo.Además, la Sala Penal Especial iba a definir la situación de la acusada expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez.



La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios pide 34 años de cárcel contra Castillo Terrones, quien además del delito de rebelión es acusado del presunto abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.



Contra Chávez Chino, la fiscalía solicita 25 años de cárcel, mientras que para el ex jefe de asesores de la PCM, Aníbal Torres, se requirió 15 años de prisión.



