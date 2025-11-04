GRABADO el 04-11-2025

¿Llega o no al club? Reacción de ADVÍNCULA al ver la camiseta de Alianza VIERNES 6PM lafedecuto

¿Llega o no al club? Esta fue la reacción de Luis Advíncula al ver la camiseta de Alianza.
HOLSEN y la vez que viajó en avión privado a jugar a EE.UU. y arrestaron al presidente del club.

ALEXANDRA DEL SOLAR: "CHEMO ERA AMIGO DE CAICO Y LOS POTRILLOS" trome lafedecuto.

Audiencia de PEDRO CASTILLO y BETSSY CHÁVEZ EN VIVO: Fiscalía presenta alegatos finales.

Yarita Lizeth sobre Edwin Sierra: "Me apoyó cuando tuve problemas con mi exrepresentante" trome.

PERÚ rompe relaciones diplomáticas con MÉXICO tras asilo de BETSSY CHÁVEZ trome noticiasperu.

¿Llega o no al club? Reacción de ADVÍNCULA al ver la camiseta de Alianza VIERNES 6PM lafedecuto.

UNIVERSITARIO y sus renovaciones Crisis en ALIANZA CRISTAL rumbo a la LIBERTADORES Trome.

Holsen campeón en el centenario de Alianza Lima ¡Falló un penal! trome lafedecuto.

YARITA LIZETH se quiebra al hablar de su padre trome cafeconlachevez.

PSICOFONÍAS en el cementerio BAQUÍJANO del Callao SORALLA DE LOS ÁNGELES cementerio fantasmas.

Lamine Yamal y Nicki Nicole terminaron su relación trome espectaculos lamineyamal nickinicole.

ROBERTO HOLSEN: el origen de Chispita, la Sudamericana, el cuento chino de Acuña y más lafedecuto.

Yarita Lizeth recuerda sus inicios en la música: Me pagaban 5 soles y me sentía millonaria trome.

ALEXANDRA DEL SOLAR Y SU HISTORIA DE AMOR CON ÁLVARO BARCO trome lafedecuto.

OBESIDAD INFANTIL EN PERÚ: CAUSAS, RIESGOS Y SOLUCIONES PRÁCTICAS EN VIVO Doctor Trome .

Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Caramelo

Día Mundial del Caramelo

Nacimiento del escritor Ciro Alegría

Nacimiento del escritor Ciro Alegría

Nacimiento del héroe nacional Francisco Bolognesi

Nacimiento del héroe nacional Francisco Bolognesi

Inicio de la rebelión de Túpac Amaru II

Inicio de la rebelión de Túpac Amaru II

Creación de la provincia de Sullana (Piura)

Creación de la provincia de Sullana (Piura)

Día del Soldado

Día del Soldado

