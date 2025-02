🔴 #AlianzaLima vs. #Nacional de #Paraguay se enfrentan en el partido de ida de la Fase 1 de la #CopaLibertadores 2025 este miércoles 5 de febrero a las 19:30 horas (Perú, Colombia y Ecuador) y 21:30 horas en (Argentina, Brasil y Uruguay).



🏟️ Estadio: Arsenio Erico – Asunción, Paraguay.

📡 Transmisión en vivo: ESPN y streaming en Disney Plus.



🔥 ¿No puedes verlo en TV No te preocupes, aquí en Depor te llevamos el minuto a minuto con goles, alineaciones, estadísticas y las mejores jugadas del duelo dirigido por Néstor Gorosito.



📲 Sigue la cobertura en tiempo real y no te pierdas ningún detalle.

¡Comenta tu pronóstico! 💬⚽🔥



