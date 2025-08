GRABADO el 31-07-2025

YOSHIMAR YOTÚN habla tras el SPORTING CRISTAL 5-0 SPORT HUANCAYO Depor

YOSHIMAR YOTÚN habla tras el SPORTING CRISTAL 5-0 SPORT HUANCAYO Depor



"No solamente era luchar con la lesión, hubo otra cosa. Estuve luchando con una bacteria que me entró. Fueron meses bastante complicados. Hoy es un dia para respirar, hablar con la familia y decir que toda esta pesadilla terminó".



irvenavila sportingcristal sporthuancayo



¡Descubre más noticias y mantente actualizado con nosotros!



https://depor.com/



¡Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido!



Facebook: https://bit.ly/494GskH

Instagram: https://bit.ly/3x9fYB2

TikTok: https://bit.ly/3esOl7t



¡Únete a nuestra comunidad y no te pierdas ni un detalle!

Desde Diario Depor

YOSHIMAR YOTÚN habla tras el SPORTING CRISTAL 5-0 SPORT HUANCAYO Depor.

IRVEN ÁVILA habla tras el SPORTING CRISTAL 5-0 SPORT HUANCAYO Depor.

CHRISTOFER GONZÁLES habla tras el SPORTING CRISTAL 5-0 SPORT HUANCAYO Depor.

DIEGO ENRIQUEZ habla tras el SPORTING CRISTAL 5-0 SPORT HUANCAYO Depor.

MIGUEL ARAUJO habla tras el SPORTING CRISTAL 5-0 SPORT HUANCAYO Depor.

"DESPERTAMOS MUY TARDE EN LAS CLASIFICATORIAS": ENTREVISTA CON PEDRO GALLESE Charla Depor.

El ADIÓS de la LEYENDA: Muere HULK HOGAN a los 71 años.

¿EL MEJOR PARTIDO DE SERGIO PEÑA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS? GREMIO 1-1 ALIANZA LIMA Depor.

¿HERNÁN BARCOS YA ES ÍDOLO DE ALIANZA LIMA? Depor.

ALIANZA LIMA hace HISTORIA y eliminó a GREMIO por la COPA SUDAMERICANA Depor.

ALIANZA LIMA VS GREMIO EN VIVO PARTIDO DE VUELTA COPA SUDAMERICANA Stream Depor.

REACCIONES de HINCHAS de ALIANZA LIMA 2-0 GREMIO Depor.

¿QUIÉN FUE EL MEJOR DEL ALIANZA LIMA 2-0 GREMIO? Depor.

SERGIO PEÑA tras ALIANZA LIMA 2-0 GREMIO Depor.

HERNÁN BARCOS tras ALIANZA LIMA 2-0 GREMIO Depor.

Además hoy día 31 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Depor

Todos los videos desde Diario Depor en Youtube.