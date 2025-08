GRABADO el 31-07-2025

"DESPERTAMOS MUY TARDE EN LAS CLASIFICATORIAS": ENTREVISTA CON PEDRO GALLESE Charla Depor

Pausado, conciso y con la idea clara en cuanto a su futuro y la Selección Peruana. Terminado el Mundial de Clubes en Estados Unidos, Pedro Gallese no pierde el foco: entrena con el Orlando City a la espera de llegar a los playoffs de la MLS y de que en setiembre- la Blanquirroja tenga un par de buenos resultados frente a Uruguay y Paraguay, para pelear hasta el final. En una entrevista con El Comercio, el arquero habla un poco de todo: su presente en EE. UU., el presente y futuro de la Sele y su futuro profesional.



