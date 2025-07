GRABADO el 23-07-2025

ALIANZA LIMA hace HISTORIA y eliminó a GREMIO por la COPA SUDAMERICANA Depor

Alianza Lima visita a Gremio en Porto Alegre, en el compromiso correspondiente a la vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana 2025. Los íntimos tienen la misión de mantener la gran ventaja que consiguieron en un triunfo histórico bajo los ojos de toda su hinchada en Matute, con un 2-0 con goles de Gaspar Gentile y Eryc Castillo. Si bien uno se mantendrá como suplente, al otro nadie lo mueve de su posición por la banda. Asimismo, Sergio Peña, si arrancaría como titular ante la ausencia de Alan Cantero, mientras que Alessandro Burlamaqui y Josué Estrada dependerán del trámite del partido, para poder sumar minutos.



deportes AlianzaLima Gremio CopaSudamericana locución reacciones comentarios partidoenvivo



