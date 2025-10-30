GRABADO el 30-10-2025

Como parte de la emergencia penitenciaria, se empezarán a hacer pruebas de polígrafo al personal del INPE, comenzando en Lurigancho. Esto busca mejorar el control y evitar la entrada de objetos prohibidos. También se implementará un nuevo régimen para los presos peligrosos y se mejorará la infraestructura en las cárceles.



