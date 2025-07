GRABADO el 02-07-2025

INEI convoca a jóvenes para Censo 2025 y ofrece pagos de hasta S/6000

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha lanzado una convocatoria para seleccionar a 30 mil censistas que participarán en los Censos Nacionales 2025. La oportunidad está dirigida a estudiantes y egresados de institutos técnicos y universidades, y ofrece una remuneración mensual de S/2,000, además de un bono de movilidad de S/30 diarios.



Según informó Gaspar Morán, vocero del INEI, se han inscrito hasta ahora más de 24 mil personas, pero todavía falta cubrir más de 7 mil plazas solo en Lima y Callao. Las regiones con menor respuesta hasta el momento son Lima Metropolitana, Madre de Dios y el Callao, mientras que otras como Piura, Tumbes y Lambayeque han mostrado un mayor avance.



Para postular no es necesario haber concluido los estudios ni contar con experiencia laboral. El único requisito es haber cursado algún nivel técnico o universitario.



Entre las novedades del proceso censal, los censistas contarán con tablets se eliminará el uso de papel y estarán plenamente identificados con uniforme, chaleco, credencial y un código QR que permitirá a la ciudadanía verificar su identidad en la web del INEI. Además, por seguridad, el censista no ingresará al domicilio la entrevista se realizará en la puerta y durará entre 30 y 35 minutos.



A diferencia de censos anteriores, esta edición no requerirá la presencia de todos los integrantes del hogar. Bastará con que uno de ellos, considerado informante calificado, brinde los datos de los demás miembros.



CUIDADO CON LAS ESTAFAS



Por otro lado, Morán advirtió sobre mensajes falsos que circulan por WhatsApp con enlaces fraudulentos y cursos inexistentes. Recalcó que toda la información oficial está disponible únicamente en la web del INEI y en el portal de inscripción: unete.inei.gob.pe.



AHORA SE CENSARÁ A MASCOTAS



Finalmente, se anunció que el INEI también recogerá, mediante su Encuesta Nacional de Hogares, datos sobre el gasto de los peruanos en mascotas como perros, gatos, loros y conejos, con el fin de implementar políticas públicas vinculadas al cuidado animal y la salud pública.



La convocatoria cierra este viernes 4 de julio, por lo que las autoridades instan a los jóvenes a inscribirse cuanto antes y formar parte de uno de los proyectos estadísticos más importantes del país.

Desde 24 Horas

Además hoy día 02 de Julio en el calendario del Perú.

