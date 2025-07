GRABADO el 11-07-2025

Huarochirí: Dos personas fallecidas deja volcadura de miniván en Jicamarca

La jornada empieza con una trágica noticia. Tras la caída de un miniván a un abismo de 200 metros en el anillo vial que conecta el anexo 8 con el anexo 22 de la zona de Jicamarca, en la provincia limeña de Huarochirí, dos personas perdieron la vida.



El vehículo se desbarrancó en horas de la noche de ayer cuando presuntamente realizaba el servicio de colectivo. Durante las labores de rescate, participaron hasta seis unidades del Cuerpo de Bomberos.



Cadáveres aún no son identificados



Hasta el momento, no se ha confirmado el número de heridos ni la gravedad de los daños



Cabe señalar que, los trabajos de rescate se prolongaron por unas cinco horas, hasta la madrugada, para lograr recuperar los cadáveres, que aún no son identificados.



Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Lima mientras continúan las investigaciones de este trágico accidente.

Desde 24 Horas

