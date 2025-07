GRABADO el 11-07-2025

Albañil recibe dos disparos en las piernas tras negarse a pagar cupo en el Rímac

Ni los trabajadores independientes se salvan de la creciente ola de extorsiones en Lima. Esta vez, un albañil de 30 años fue atacado a balazos mientras realizaba reparaciones menores en una vivienda ubicada en la cuadra 6 de la prolongación Tacna, en el distrito del Rímac.



NADIE ESTÁ A SALVO DE LA EXTORSIÓN



El hecho ocurrió alrededor de las 4:39 de la tarde del miércoles, cuando un sujeto ingresó por un pasaje aprovechando que la zona no contaba con rejas de seguridad, pues estas se encontraban en reparación. En ese momento, el trabajador colocaba ladrillos en un muro sin notar que detrás suyo se acercaba un delincuente armado.



Según muestran las cámaras de seguridad, el agresor apuntó directamente al obrero, lo amenazó y luego le disparó dos veces en las piernas, dejándolo herido. Acto seguido, arrojó un papel con un mensaje amenazante firmado por una presunta nueva organización criminal: Los Injertos del Rímac.



Afortunadamente, el albañil logró ponerse de pie, recogió sus pertenencias y se trasladó por sus propios medios al centro de salud más cercano. Actualmente, se encuentra fuera de peligro, aunque el ataque ha generado temor e incertidumbre entre los vecinos, quienes evitan hablar por miedo a represalias. Incluso, según reportes en el lugar, algunos familiares de residentes les han pedido que guarden silencio para no involucrarse.



El ataque, según testigos, podría haberse convertido en una tragedia si uno de los disparos alcanzaba una arteria vital. La policía ya se encuentra investigando el caso, aunque hasta el momento no se ha identificado al atacante.



Este hecho se suma a una larga lista de atentados cometidos por bandas de extorsionadores que ahora ya no solo amenazan a grandes empresarios o transportistas, sino también a trabajadores informales como albañiles y maestros de obra.

Desde 24 Horas

