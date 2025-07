GRABADO el 11-07-2025

Fiscal justifica liberación de policía que atropelló y mató a joven: Faltan pruebas

Mileny Briones tenía solo 21 años cuando su vida fue arrebatada el viernes 5 de julio, tras ser atropellada por un patrullero de la Policía Nacional en las vías exclusivas del Metropolitano, a la altura de la estación Jazmines, en Independencia. El vehículo era conducido por el suboficial Jason Manuel, quien pese a reconocer su responsabilidad, fue puesto en libertad por decisión fiscal.



El fiscal Herbert Farro Aquino, del Segundo Despacho de Tránsito y Seguridad Vial de Lima Norte, confirmó que el suboficial fue liberado después de haber estado detenido por 48 horas, porque aún faltan elementos de prueba que conseguir. Aseguró que se recogieron algunas pruebas urgentes, pero no las suficientes para mantenerlo detenido.



CUESTIONAN LIBERACIÓN DE POLICÍA



La familia de Mileny no solo cuestiona la liberación del agente, sino también la versión oficial del accidente. Según el suboficial, circulaba a 40 km/h y la joven cruzó de manera inesperada, lo que hizo imposible evitar el impacto. Sin embargo, Jonathan Briones, hermano de la víctima, lo desmiente tajantemente: Eso es mentira. La arrolló más de 30 metros. Esa es una velocidad muy considerable, denunció.



La indignación se agudiza porque las cámaras de seguridad de la estación Los Jazmines no funcionaban ese día, según señaló el propio fiscal. No obstante, familiares de la joven sostienen que sí existen registros y aseguran que policías habrían retirado grabaciones días después del hecho.

