GRABADO el 03-10-2025

¡La incidencia delictiva de robos y hurtos en varios distritos de Lima se ha reducido!

Luis Fernando Reátegui Lazarte, viceministro de Seguridad Pública, destacó el trabajo policial en estrecha coordinación con municipios, regiones y más de 140 000 miembros de las juntas vecinales .



Consideró necesario cerrar brechas y resaltó el compromiso de autoridades como el gobernador del Callao para la donación de chalecos antibalas.









Desde Agencia de Noticias Andina

