GRABADO el 27-08-2025

El viaje soñado a Europa de 19 peruanos se convirtió en una pesadilla, tras haber sido retenidos y maltratados en Francia por parte de sus autoridades en migraciones.



Acerca de Domingo al Día:

La fuerza informativa de América Televisión sigue creciendo y las mañanas de los domingos serán diferentes. Domingo al Día llega totalmente renovado con un estilo ágil y fresco. El programa presentará de manera veraz y objetiva informes exclusivos, el resumen de las noticias más destacadas de la semana y los sucesos más importantes del ámbito político, nacional e internacional.



Conducido por Melissa Peschiera



Acerca de América Televisión:

América Televisión es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

