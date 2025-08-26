GRABADO el 26-08-2025

Caen los armeros de El Monstruo Domingo al Día Perú

Caen los armeros de El Monstruo Domingo al Día Perú

El homicidio del vigilante de un mercado en Carabayllo, estaría ligado a peligrosos delincuentes cercanos al "Monstruo", Erick Moreno Hernández, que solo por el control de cupos son capaces de quitar vidas.

DomingoAlDía MelissaPeschiera, Noticias Perú

Escríbenos con tus denuncias a domingoaldiaamericatv.pe

Mira en VIVO todos los noticieros y Dominicales de América Televisión https://bit.ly/vivoamericatvgo
Mira completo Domingo al Día https://bit.ly/dadatvgo
SUSCRÍBETE (Perú) http://ow.ly/tmeQ30qB9Vs
SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero
Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo
Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo

SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias
ENCUENTRA LAS NOTAS DE DOMINGO AL DÍA EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytdd25

Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias

Síguenos en:
FACEBOOK América TV: http://bit.ly/fbamericatv
INSTAGRAM América TV: http://bit.ly/igamericatv
TIKTOK América TV: http://bit.ly/tkamericatv
X América TV: http://bit.ly/twamericatv

Acerca de Domingo al Día:
La fuerza informativa de América Televisión sigue creciendo y las mañanas de los domingos serán diferentes. Domingo al Día llega totalmente renovado con un estilo ágil y fresco. El programa presentará de manera veraz y objetiva informes exclusivos, el resumen de las noticias más destacadas de la semana y los sucesos más importantes del ámbito político, nacional e internacional.

Conducido por Melissa Peschiera

Acerca de América Televisión:
América Televisión es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.

JuntémonosMás

Desde América Noticias

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Hospital de Chalhuanca, obra de EsSalud, en riesgo de paralizar Cuarto Poder Perú.

PRIMERA EDICIÓN Incautan más de un millón de dólares falsos shorts.

Caen los armeros de El Monstruo Domingo al Día Perú.

Hallan sin vida a madre de familia Domingo al Día Perú.

Cuando la vida vale un celular Domingo al Día Perú.

Peruanos denuncian maltratos en Francia Domingo al Día Perú.

Repartidor condenado usa moto delivery para seguir delinquiendo Cuarto Poder Perú.

Familia de Castillo lanza partido político con miras al 2026 Cuarto Poder Perú.

Congreso cuestiona regreso de Santiváñez al gabinete Edición Mediodía Noticias Perú.

Cierre parcial en Av. Ramiro Prialé desde mañana Edición Mediodía Noticias Perú.

Helicóptero choca y derriba poste al ser transportado Edición Mediodía Noticias Perú.

Roberto Sánchez defiende alianza con partido de Castillo Edición Mediodía Noticias Perú.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Susy Díaz y Flavia Laos se reunieron para cocinar shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Ya... Pero Rebe, no nos asustes shorts.

Además hoy día 27 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

América Noticias

video

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts

video

Hospital de Chalhuanca, obra de EsSalud, en riesgo de paralizar Cuarto Poder Perú

video

PRIMERA EDICIÓN Incautan más de un millón de dólares falsos shorts

video

Caen los armeros de El Monstruo Domingo al Día Perú

video

Hallan sin vida a madre de familia Domingo al Día Perú

video

Cuando la vida vale un celular Domingo al Día Perú

video

Peruanos denuncian maltratos en Francia Domingo al Día Perú

video

Repartidor condenado usa moto delivery para seguir delinquiendo Cuarto Poder Perú

video

Familia de Castillo lanza partido político con miras al 2026 Cuarto Poder Perú

video

Congreso cuestiona regreso de Santiváñez al gabinete Edición Mediodía Noticias Perú

video

Cierre parcial en Av. Ramiro Prialé desde mañana Edición Mediodía Noticias Perú

video

Helicóptero choca y derriba poste al ser transportado Edición Mediodía Noticias Perú

video

Roberto Sánchez defiende alianza con partido de Castillo Edición Mediodía Noticias Perú

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Susy Díaz y Flavia Laos se reunieron para cocinar shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Ya... Pero Rebe, no nos asustes shorts

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Día de la Defensa Nacional

Día de la Defensa Nacional

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Día Mundial de los Lagos

Día Mundial de los Lagos

Nacimiento del Mariscal Agustín Gamarra

Nacimiento del Mariscal Agustín Gamarra

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 27 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo