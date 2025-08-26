Caen los armeros de El Monstruo Domingo al Día Perú
Caen los armeros de El Monstruo Domingo al Día Perú
El homicidio del vigilante de un mercado en Carabayllo, estaría ligado a peligrosos delincuentes cercanos al "Monstruo", Erick Moreno Hernández, que solo por el control de cupos son capaces de quitar vidas.
DomingoAlDía MelissaPeschiera, Noticias Perú
