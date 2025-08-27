GRABADO el 27-08-2025

Allanan casa de Nicanor Boluarte Edición Mediodía Noticias Perú

La madrugada del miércoles, fiscales y policías ingresaron a la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, como parte de una nueva investigación fiscal. El caso involucra presunto favorecimiento a intereses privados y posibles delitos de corrupción.



