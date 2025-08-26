GRABADO el 26-08-2025

Hospital de Chalhuanca, obra de EsSalud, en riesgo de paralizar Cuarto Poder Perú

Hospital de Chalhuanca, obra de EsSalud, en riesgo de paralizar Cuarto Poder Perú



Seis meses después de la colocación de la primera piedra, el hospital de Chalhuanca registra un avance menor al 1. Empresas sin sede, bonos sin respaldo y una red de sociedades bajo la lupa.



