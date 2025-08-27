GRABADO el 27-08-2025

La Chola Chabuca habló sobre la salud de 'La Chilindrina América Espectáculos (HOY)

La Chola Chabuca habló sobre la salud de 'La Chilindrina (HOY)



¡FUERA DE PELIGRO!

Por medio de sus redes sociales, María Antonieta de las Nieves habló sobre su recuperación luego de ser internada. Tras ello, 'La Chola Chabuca' se pronunció y le deseó una pronta recuperación.



AméricaEspectáculos, Rebeca Escribens, RebecaEscribens, Valeria Piazza, ValeriaPiazza, Jazmín Pinedo, JazminPinedo, Noticias espectáculos Perú



Capítulos:

00:00 La Chilindrina fue internada de emergenci

02:00 La Chola Chabuca habló sobre la salud de La Chilindrina



