GRABADO

Abogado de Armonía 10 denunció que PNP les quitó resguardo, que llevó al asesinato de Paul Flores

En exclusiva para las cámaras de Buenos Días Perú, el abogado de Armonía 10, Hugo Laurente, denunció que la Policía Nacional del Perú retiró la protección que se le brindaba a la orquesta, días previos a la muerte de su vocalista principal Paul Flores.



Según el hombre de leyes, este se dio por las modificaciones en la jefatura policial de Lima, donde se habría determinado el cese del resguardo para la agrupación de musical, pese a la ola de inseguridad que se vive en las calles de la capital y en el interior del país.



PNP les retiró protección antes del atentado



En diálogo con Rocío Miranda en el bloque de Espectáculos, Laurente indicó que esta medida se produjo por la designación de un nuevo jefe policial en la capital, sabiendo que muchas agrupaciones de música y artistas están siendo extorsionados y son víctimas de atentados.



En el mundo de la música existen las amenazas de los extorsionadores, pero a nosotros estos no nos han llegado () pero cada vez que había un riesgo hacíamos las coordinaciones con la policía, pero lamentablemente hace semana y media, con el cambio del jefe policial, se dispuso que no se brinde ningún tipo de seguridad a nuestra agrupación, indicó el abogado.



Sobre la actual situación de la agrupación Armonía 10, confirmó que participaran en la marcha del día de hoy contra la inseguridad y también anunció un receso en sus actividades artísticas.



Lo que se construyen en las orquestas son lazos de amistad y hermandad, y tras la muerte de Paul Flores, todos los integrantes de Armonía 10 están muy afectados, lo que pasó ha quebrado su salud emocional, agregó. No nos encontramos en condiciones para llevar alegría al público () por ello nos tomaremos un par de semanas fuera de los escenarios, reveló ante las cámaras de BDP.



Cabe señalar que, el representante legal de la agrupación de Cumbia también señaló que, en las próximas semanas, Armonía 10 anunciará cuándo volverán a los escenarios, retomando sus presentaciones en vivo.

Desde 24 Horas

