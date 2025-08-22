GRABADO el 22-08-2025

Congreso suspende trámite de denuncias contra Dina Boluarte

Lady Camones, titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, anunció que suspenden el trámite de todas las denuncias pendientes contra la presidenta Dina Boluarte, en atención al reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC).

Acatando el criterio del TC, () informamos que la tramitación de las denuncias constitucionales bajo el ámbito de la subcomisión donde la presidenta de la República tenga calidad de denunciada se suspenderán en el Estado en que se encuentren, señaló.

PROCESOS PENDIENTES

Asimismo, la representante de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) precisó que la tramitación de estos casos se reiniciará inmediatamente al finalizar el mandato constitucional de Boluarte Zegarra, cumpliendo con lo ordenado por el Colegiado.

Camones Soriano precisó que un aproximado de 16 denuncias se paralizarán estén en el estado en el que se encuentren. Entre los casos que quedan en stand by están las muertes en protestas, el abandono del cargo por las cirugías, el caso Cofre y Qali Warma.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 22 DE AGOSTO DEL 2025.

Juez Concepción Carhuancho rechaza aplicar ley de amnistía mediante control difuso.

Comisión de Ética citará a Darwin Espinoza por ir al estadio en lugar de acudir al Congreso.

Congreso suspende trámite de denuncias contra Dina Boluarte.

Madre de Dios: capturan a Los Guardianes de La Pampa con arsenal de armas.

Cae presunto sicario con fusiles de guerra en Chincha.

Extorsionadores dejan granada en el baño de pollería en San Borja.

Miguel Uribe Turbay: padre de senador asesinado buscará llegar a la presidencia de Colombia.

Gobierno defiende ley de amnistía para policías y militares ante la Corte CIDH.

Alberto Otárola sobre traslado de Vizcarra de Barbadillo a otro penal: No tiene base legal.

Congreso: presentan moción de interpelación contra ministro del Interior.

Disparan nueve veces contra local de eventos en Comas: ataque sería por cobro de cupos (2/2).

Encañonan a comensales en presencia de niños en Villa El Salvador.

El Agustino: nuevas imágenes del ataque a balazos contra chofer.

Disparan nueve veces contra local de eventos en Comas: ataque sería por cobro de cupos (1/2).

Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fundación de la Federación Peruana de Fútbol

Fundación de la Federación Peruana de Fútbol

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición

Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Formación de la Confederación Perú-Boliviana

Formación de la Confederación Perú-Boliviana

