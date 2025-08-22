GRABADO el 22-08-2025

Comisión de Ética citará a Darwin Espinoza por ir al estadio en lugar de acudir al Congreso

Esta tarde, Elvis Vergara, titular de la Comisión de Ética, dijo que citarán al congresista Darwin Espinoza tras conocerse que asistió a un partido de fútbol en la ciudad de Quito, Ecuador, en lugar de estar en el Parlamento Nacional participando de los debates.



"Vamos a someterlo a la Comisión de Ética, con la posibilidad de aperturar una investigación. Primero, es una conducta reprochable () porque el congresista debe tener una dedicación exclusiva, no podemos estar un día sí y un día no, declaró.



NUESTRAS POSICIONES



"Los siete días de la semana tenemos que dedicarnos al cargo, el Pleno del Congreso es la actividad más importante de nuestras funciones, corresponde que estemos presentes, no solo para votar, sino para sustentar nuestras posiciones", agregó.



Según RPP, Espinoza Vargas había pedido licencia esos días. Al respecto, Vergara Mendoza afirmó que este tipo de autorizaciones deberían darse solo por motivos de emergencia, por temas de familiares o de salud, pero no para asistir a eventos deportivos.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 22 DE AGOSTO DEL 2025.

Juez Concepción Carhuancho rechaza aplicar ley de amnistía mediante control difuso.

Comisión de Ética citará a Darwin Espinoza por ir al estadio en lugar de acudir al Congreso.

Congreso suspende trámite de denuncias contra Dina Boluarte.

Madre de Dios: capturan a Los Guardianes de La Pampa con arsenal de armas.

Cae presunto sicario con fusiles de guerra en Chincha.

Extorsionadores dejan granada en el baño de pollería en San Borja.

Miguel Uribe Turbay: padre de senador asesinado buscará llegar a la presidencia de Colombia.

Gobierno defiende ley de amnistía para policías y militares ante la Corte CIDH.

Alberto Otárola sobre traslado de Vizcarra de Barbadillo a otro penal: No tiene base legal.

Congreso: presentan moción de interpelación contra ministro del Interior.

Disparan nueve veces contra local de eventos en Comas: ataque sería por cobro de cupos (2/2).

Encañonan a comensales en presencia de niños en Villa El Salvador.

El Agustino: nuevas imágenes del ataque a balazos contra chofer.

Disparan nueve veces contra local de eventos en Comas: ataque sería por cobro de cupos (1/2).

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

