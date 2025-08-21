GRABADO el 21-08-2025

Israel moviliza 60.000 reservistas para tomar bastión de Hamás en Gaza El Comercio

El ejércitoisraelí ha intensificado su ofensiva en CiudaddeGaza con la participación de cinco divisiones, en lo que se perfila como el asalto final al último bastión de Hamás en la Franja de Gaza. Más de 60.000 reservistas serán movilizados, mientras hospitales y oenegés recibieron la orden de evacuar hacia el sur.



Los bombardeos diarios han provocado el desplazamiento masivo de miles de palestinos, agravando la crisishumanitaria. El plan autorizado por BenjaminNetanyahu busca tomar el control total de Gaza, liberar rehenes y desarmar a Hamás.



noticiashoy breakingnews internacionales israel gaza hamás netanyahu conflicto crisishumanitaria rehenes



