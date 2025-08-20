TC ordena suspender investigaciones en contra de Dina Boluarte: ¿qué implica esto? TQH EN VIVO
El TribunalConstitucional falló a favor del PoderEjecutivo en una demanda clave contra la Fiscalía y el PoderJudicial. En este episodio de Tenemos que hablar, analizamos qué implica esta decisión para la presidenta DinaBoluarte, ya que se suspenden las investigaciones por el caso Rolex, la desactivación del equipo especial PNP y las muertes en protestas.
¿Qué consecuencias políticas y judiciales trae esta resolución? ¿Qué límites impone al accionar de jueces y fiscales en el país? Escucha el resumen completo de la jornada informativa.
noticiashoy breakingnews politica Perú TribunalConstitucional DinaBoluarte casoRolex protestas Fiscalía poderjudicial
11:42 Inicio del programa
15:00 Entrevista a Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista
46:00 Entrevista a Delia Muñoz, exministra de justicia
