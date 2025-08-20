GRABADO el 20-08-2025

EE.UU. denegará visas por actividades o publicaciones 'antiestadounidenses' El Comercio

Estados Unidos anunció un endurecimiento histórico de su política migratoria, que incluye revisar las redes sociales de quienes soliciten visas, residencias o permisos de trabajo. El USCIS ahora podrá investigar si un solicitante ha tenido actividades consideradas antiestadounidenses, vínculos con organizaciones hostiles o expresiones de antisemitismo.



La medida, respaldada por la Ley de Inmigración de 1952, genera polémica porque introduce un concepto ambiguo: ¿qué significa ser antiestadounidense? Críticos comparan esta política con el macartismo de los años 50. ¿Estamos ante un nuevo filtro ideológico? Te contamos todos los detalles.



noticiashoy breakingnews internacionales EEUU USCIS migración Trump visas redessociales antiamericano



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



endurecimiento política migratoria EE.UU.

USCIS revisa redes sociales migrantes

nueva política migratoria 2025 EE.UU.

qué significa ser antiestadounidense

visas canceladas por postura política

Estados Unidos política migratoria polémica

control ideológico en migración EE.UU.

macartismo comparación política migratoria

Claudia Sheinbaum reacción migración EE.UU.

Trump endurece migración 2025

revocación de visas estudiantes EE.UU.

controversia por revisiones redes sociales

derechos humanos y migración EE.UU.

evaluaciones arbitrarias inmigración

quién decide valores estadounidenses

política exterior crítica y visas

ley inmigración y nacionalidad 1952

residencia EE.UU. bajo nuevos criterios

política migratoria y libertad expresión

migración en EE.UU. 2025

Desde EL COMERCIO

Audiencia Pedro Castillo en vivo: piden el cese de prisión preventiva El Comercio.

¿Alianza Lima puede soñar con ganar la Copa Sudamericana? El Comercio.

Reacciones tras los incidentes del partido Independiente vs U.de Chile El Comercio.

DR. CHOY ESTÁ CON NOSOTROS UNOMÁS ENVIVO.

Israel moviliza 60.000 reservistas para tomar bastión de Hamás en Gaza El Comercio.

¿De donde proviene el Pastor Chiribaya?: perro patrimonio del Perú El Comercio.

Crónica de la trágica noche que canceló el partido de Independiente y U. de Chile El Comercio.

TRAGEDIA EN EL FÚTBOL UNOMÁS ENVIVO.

Martín Vizcarra podría ser trasladado desde Barbadillo a otro penal Mirada de Fondo.

Graves incidentes obligan a cancelar partido entre Independiente y U. de Chile TQH EN VIVO.

TC ordena suspender investigaciones en contra de Dina Boluarte: ¿qué implica esto? TQH EN VIVO.

Pastor Chiribaya: el perro ancestral del sur del Perú reconocido como patrimonio El Comercio.

Dina Boluarte: ¿es válido el fallo del TC que suspende investigaciones en su contra? El Comercio.

Así son los tres buques destructores de EE.UU. que combatirán a cárteles de la droga El Comercio.

EE.UU. denegará visas por actividades o publicaciones 'antiestadounidenses' El Comercio.

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.