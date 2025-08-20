GRABADO el 20-08-2025

EE.UU. denegará visas por actividades o publicaciones 'antiestadounidenses' El Comercio

Estados Unidos anunció un endurecimiento histórico de su política migratoria, que incluye revisar las redes sociales de quienes soliciten visas, residencias o permisos de trabajo. El USCIS ahora podrá investigar si un solicitante ha tenido actividades consideradas antiestadounidenses, vínculos con organizaciones hostiles o expresiones de antisemitismo.

La medida, respaldada por la Ley de Inmigración de 1952, genera polémica porque introduce un concepto ambiguo: ¿qué significa ser antiestadounidense? Críticos comparan esta política con el macartismo de los años 50. ¿Estamos ante un nuevo filtro ideológico? Te contamos todos los detalles.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día del Café Peruano

Día del Café Peruano

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Mundial del Folclore

Día Mundial del Folclore

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Pasacalle turístico en Moquegua

Pasacalle turístico en Moquegua

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

