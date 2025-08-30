GRABADO el 30-08-2025

EN VIVO JNE Noticias al Día, 29 de agosto de 2025

ENVIVO Hoy en JNEalDía: Lo último: Alerta de Afiliación Política del JNE, ciudadanos sabrá si una organización política lo quiere afiliar



Y también:

JNE brindará capacitaciones a partidos políticos por elecciones

Ya se instalaron 22 JEE para las Elecciones Generales



Voto informado se renueva a partir del 15 de octubre .

3 de octubre: fecha clave para aprobar reformas con miras a las regionales y municipales.

39 organizaciones políticas listas para las Elecciones2026 .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 2 de setiembre de 2025.

Pdte del JNE, informa acciones sobre el proceso electoral a la Comisión de Constitución y Reglamento.

EnVivo En conferencia de prensa, el presidente del JNE, Roberto Burneo, elecciones2026.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 1 de setiembre de 2025.

¿Sabías que el 2026 se elegirá a un parlamento bicameral?.

Candidatos a la presidencia también podrán postular al Senado .

JNE: Si no adoptábamos medidas, ninguna alianza habría logrado inscribirse .

Tres alianzas lograron su inscripción para las Elecciones 2026 .

JNE activa herramienta digital Alerta de Afiliación Política.

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua ashaninka.

Elecciones2026 Ceremonia de juramentación de presidentes de 22 JEE correspondientes a las EG 2026.

Además hoy día 02 de Setiembre en el calendario del Perú.

