EN VIVO JNE Noticias al Día, 29 de agosto de 2025

ENVIVO Hoy en JNEalDía: Lo último: Alerta de Afiliación Política del JNE, ciudadanos sabrá si una organización política lo quiere afiliar

Y también:
JNE brindará capacitaciones a partidos políticos por elecciones
Ya se instalaron 22 JEE para las Elecciones Generales

Voto informado se renueva a partir del 15 de octubre .

3 de octubre: fecha clave para aprobar reformas con miras a las regionales y municipales.

39 organizaciones políticas listas para las Elecciones2026 .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 2 de setiembre de 2025.

Pdte del JNE, informa acciones sobre el proceso electoral a la Comisión de Constitución y Reglamento.

EnVivo En conferencia de prensa, el presidente del JNE, Roberto Burneo, elecciones2026.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 1 de setiembre de 2025.

¿Sabías que el 2026 se elegirá a un parlamento bicameral?.

Candidatos a la presidencia también podrán postular al Senado .

JNE: Si no adoptábamos medidas, ninguna alianza habría logrado inscribirse .

Tres alianzas lograron su inscripción para las Elecciones 2026 .

JNE activa herramienta digital Alerta de Afiliación Política.

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua ashaninka.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 29 de agosto de 2025.

Elecciones2026 Ceremonia de juramentación de presidentes de 22 JEE correspondientes a las EG 2026.

Además hoy día 02 de Setiembre en el calendario del Perú.

