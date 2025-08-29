GRABADO el 29-08-2025

Reforma electoral El JNE presentó 6 iniciativas legislativas

En lo que va del año, el Jurado Nacional de Elecciones llevó al Parlamento seis proyectos de ley que buscan optimizar y fortalecer los procesos electorales en el país.

JNE IniciativasLegislativas Elecciones2026 Democracia TransparenciaElectoral ParticipaciónCiudadana VotoInformado ReformaElectoral Perú CiudadaníaActiva

Desde Jurado Nacional de Elecciones

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua ashaninka.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 29 de agosto de 2025.

Elecciones2026 Ceremonia de juramentación de presidentes de 22 JEE correspondientes a las EG 2026.

LoÚltimo Tres alianzas electorales quedan inscritas para las EleccionesGenerales2026.

Reforma electoral El JNE presentó 6 iniciativas legislativas .

JNE enseña a adultos mayores a identificar información falsa en elecciones .

Alerta de Afiliación Política JNE te avisará si un partido quiere afiliarte .

Elecciones en Cajamarca Pión votará con lista única este 2025.

Hojas de vida de candidatos serán verificados con ELECCIA la IA del JNE.

JNE capacita a jóvenes universitarios sobre cómo usar la plataforma InfoGob .

¿Sabes quiénes deben renunciar o pedir licencia para postular? .

Elige2026 HablaLaGente..

EN VIVO JNE Noticias al Día, 28 de agosto de 2025.

¿Un Jurado Electoral Especial en tu región? .

¿Qué tan informados estamos los peruanos sobre los procesos electorales? .

Además hoy día 30 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Enfermera Peruana

Día de la Enfermera Peruana

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Escenificación de la captura y muerte de Atahualpa y Fiesta Patronal de Carhuamayo (Junín)

Escenificación de la captura y muerte de Atahualpa y Fiesta Patronal de Carhuamayo (Junín)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Fiesta de Santa Rosa de Lima en el Perú

Fiesta de Santa Rosa de Lima en el Perú

