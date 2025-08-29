GRABADO el 29-08-2025

Elecciones en Cajamarca Pión votará con lista única este 2025

En el distrito cajamarquino de Pión, solo quedó un candidato en carrera para las elecciones municipales complementarias 2025. Aun así, la ciudadanía deberá acudir a las urnas, ya que el voto sigue siendo obligatorio .



