GRABADO el 18-08-2025

¿Qué deberían hacer los migrantes? CompatriotasAdoptivos NewsLR

Migrar no es solo cambiar de país, es aprender a vivir entre culturas. ¿Qué es mejor: asimilación, multiculturalidad o interculturalidad? En este video debatimos las diferencias, sus beneficios y riesgos, y exploramos cuál es el camino más justo y enriquecedor para migrantes y sociedades de acogida.



Descubre por qué la interculturalidad es clave para construir una sociedad más inclusiva, respetuosa y vibrante.



Migración Interculturalidad Multiculturalidad DiversidadCultural Inclusión DerechosHumanos Cultura Migrantes Sociedad Identidad



Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública

EN MODO REACCIÓN PROGRAMA del 19/08/2025.

DEL HECHO AL DICHO con JAIME CHINCHA PROGRAMA del 19/08/25 La República - LR.

PARTIDO DE MARTÍN VIZCARRA SIN PLAN B: LO MEJOR DE SIN GUION, ARDE TROYA Y DHAD EN MODO REACCIÓN.

¿Qué deberían hacer los migrantes? CompatriotasAdoptivos NewsLR.

Educación que transforma comunidades.

TRUMP y ZELENSKY EN VIVO desde la CASA BLANCA en ESPAÑOL endirectolr.

¿Quién es Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia que llegó a segunda vuelta electoral? LR.

Hallan cadáver de Sheyla Gutiérrez: su pareja es el principal sospechoso EnVivoLR.

¡SOBORNO! Denuncian que Nicanor Boluarte habría pedido S/1 millón por puesto en Qali WarmaHLR.

Padre exige captura de presunto asesino de Sheyla Gutiérrez: "Las pruebas apuntan a él" EnVivoLR.

Trump y Zelensky: Reunión completa desde La Casa Blanca LR.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 18 de agosto de 2025 EnDirectoLR.

ACUÑA celebra a sus NIETAS mientras TRUJILLO sufre DELINCUENCIA Del Hecho Al Dicho con CHINCHA.

CÉSAR ACUÑA: ¿Qué dijo tras supuesto beso de militante de APP en evento? EnVivoLR.

UCRANIA bajo FUEGO antes de cita TRUMP-ZELENSKI LR.

Además hoy día 19 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.