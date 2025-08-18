GRABADO el 18-08-2025

Hallan cadáver de Sheyla Gutiérrez: su pareja es el principal sospechoso EnVivoLR

Sheyla Gutiérrez, ciudadana peruana desaparecida en EE. UU., fue hallada sin vida. Su familia acusa a su pareja como principal sospechoso y exige justicia. La tragedia ha generado indignación y pedido de acciones urgentes.

