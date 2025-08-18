GRABADO el 18-08-2025

CÉSAR ACUÑA: ¿Qué dijo tras supuesto beso de militante de APP en evento? EnVivoLR

El gobernador de La Libertad, César Acuña, aseguró que imágenes donde se le ve recibir un supuesto beso de parte de un militante de APP no son reales y serían producto de la inteligencia artificial. "Abrazo de lejos sino por la inteligencia artificial a todos los beso. Ya no puedo estar tan cerca de repente abrazo a alguien y aparece la inteligencia artificial, un beso", declaró durante entrega de terreno para la construcción de posta de salud en Huanchaco.



Suscríbete SIN COSTO a La República Noticias y entérate de las noticias del Perú EN VIVO: https://www.youtube.com/playlist?listPLOeiHuEWSMewJx1yKGFgdnFPeYgUcQrN



¿Tienes una denuncia o quieres reportar un hecho? Escríbenos al WhatsApp de La República https://wa.me/51941000000.



Noticias Perú, Perú hoy, Noticias en vivo, Último minuto, Lo último, Urgente, Noticias peruanas en vivo, streaming Perú, La República, El Popular, Líbero, Noticieros en Perú



CESAR ACUNA

APP

TRUJILLO

ALTO TRUJILLO

MITIEN LA LIBERTAD

GORE LA LIBERTAD

JORGE SIGÜENZA

PEDRO CASTILLO enfrenta nueva audiencia judicial por acusación de golpe de Estado HLR.

CHILE inicia CAMPAÑA PRESIDENCIAL con un ULTRADERECHISTA y una COMUNISTA como favoritos LR.

KEIKO, BENAVIDES y 1200 archivos desaparecidos: ¿pérdida o encubrimiento? Arde Troya con OXENFORD.

¡SE QUEBRÓ EN VIVO! Toledo suplica entre lágrimas ser trasladado a clínica privada HLR.

CÓMICOS AMBULANTES son AGREDIDOS por FISCALIZADORES en GAMARRA LR.

Convaleciente y en silla de ruedas: ingresó a la UNI dos días después de ser operado LR.

Ibai enfrenta gastronomías de Perú y México en 'Mundial de Desayunos' LR.

Ley de AMNISTÍA es inaplicable y noticias de BARBADILLO Sin Guion con Rosa María Palacios.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 19 de agosto de 2025 EnDirectoLR.

Madre con cáncer espera más de 500 días por medicina que le da esperanza de vida EnVivoLR.

TRUMP y ZELENSKI: todo sobre la reunión en Washington Noticias lunes 18 de agosto de 2025 LR.

CÉSAR ACUÑA: ¿Qué dijo tras supuesto beso de militante de APP en evento? EnVivoLR.

CORTE SUPREMA falla A FAVOR de JEFFERSON FARFÁN en juicio contra MAGALY MEDINA LR.

¡INDIGNANTE! César Acuña celebra a lo grande el quinceañero de sus nietas con Beele y Lunay HLR.

Agustín Lozano es reelegido como presidente de la FPF para el periodo 2025-2030 LR.

Además hoy día 19 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.