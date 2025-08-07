GRABADO el 07-08-2025

Desde Cosmos Perú

EnVivo COSMOS NOTICIAS ED. CENTRAL.

¡Nos vamos a una nueva aventura! ¿Te imaginas a dónde vamos? .

Un promedio de 1600 censistas visita casa por casa en toda la región.

Asociación pide apoyo para cuidado de perritos rescatados.

120 mujeres emprendedoras de El Porvenir serán beneficiadas.

Incautan bienes de discoteca por incumplir con ordenanzas.

¿Qué fue lo que intercambiaron?.

Incautan más de 7 millones en minería ilegal.

Con persecución y balacera frustran robo de vehículo.

Feroz tiroteo dejó a un policía fallecido y otro herido.

Madre de familia denuncia presunta negligencia médica.

Detonan explosivo en negocio de venta de cenas.

Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

