GRABADO el 06-08-2025

Magdalena: Restauran cúpula de iglesia Corazón de María

En medio de un ambiente de fe y alegría, la presentó la restaurada cúpula de la iglesia El Corazón de María, ubicada en el distrito de Magdalena, para el beneficio de miles de creyentes en dicha zona de la capital.



La ceremonia de inauguración contó con la participación del alcalde de Magdalena, Francis Allison y todos los fieles devotos fueron recibidos con música a cargo del prestigioso Coro Arpegio, agrupación coral femenina con 28 años de trayectoria.



Cabe precisar que el proyecto de restauración de la cúpula fue impulsado por el párroco Eduardo Carrión, quien también se hizo presente en el evento, quien agradeció a dios y al alcalde Allison por esta obra.



TRABAJO DE TODOS



Durante el evento, el alcalde Francis Allison aseguró que la restauración de la cúpula no hubiera sido posible sin la contribución de todos los habitantes de Magdalena: "Se hizo con el dinero de los vecinos, con contribuciones", sostuvo.





