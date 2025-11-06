GRABADO el 06-11-2025

Investigan uso de cámara del Congreso en acto político Edición Mediodía Noticias Perú

El Jurado Electoral Especial de Pacasmayo solicitó al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y al oficial mayor, explicar el uso de una cámara del Parlamento durante una actividad política de Fuerza Popular. Diversos congresistas se han pronunciado sobre la posible vulneración de la neutralidad electoral y la necesidad de esclarecer responsabilidades.



ANMediodía EdiciónMediodía, Noticias Perú



