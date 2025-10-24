GRABADO el 24-10-2025

Delincuente que asesinó a madre e hija en SJL por un celular se excusa: "Estaba drogado"

Madre de 53 años intenta salvar a su hija de 25 años mortalmente herida.

ATVNoticias ATVNoticiasMatinal
Fe de Erratas DESCARTAN REAPERTURA DE EL FRONTÓN/PRESIDENTE NO ENCUENTRA AL COMISARIO - ATV.

Surco denunciará a la congresista María Acuña por trabajadores que agredieron a personal municipal.

Presidente Jerí: "La juventud no debe entenderse como falta de experiencia".

Independencia: Extorsionadores atentan por cuarta vez quemando una mototaxi y exigen 15 mil soles.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del viernes 24 de octubre del 2025.

Sandra Plevisani nos muestra como prepara unas deliciosas galletas griegas kourabiedes.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 24 de Octubre de 2025.

Escolar es secuestrada por un excompañero de colegio que se enamoró de ella y empezó a acosarla.

Delincuente es linchado tras atacar a una adulta mayor con una tijera.

Señor de los Milagros: Pacientes del Hospital Carrión esperan con emoción al Cristo Moreno.

Delincuente que asesinó a madre e hija en SJL por un celular se excusa: "Estaba drogado".

Detienen a 4 presuntos implicados en el asesinato del policía en Carbayllo.

Presidente Jerí halla comisaría de Alfonso Ugarte totalmente vacía durante operativo.

Familia de policía asesinado en Carabayllo exige investigación: "No sabemos nada de la enamorada".

Inkafarma sortea una casa o un millón de soles: ¿Cómo hacer para ganar?.

Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de Información sobre el Desarrollo

Día Mundial de Información sobre el Desarrollo

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Día de las Naciones Unidas

Día de las Naciones Unidas

Día Internacional contra el Cambio Climático

Día Internacional contra el Cambio Climático

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Día Mundial contra la Polio

Día Mundial contra la Polio

