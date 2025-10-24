GRABADO el 24-10-2025

Ocurre Ahora: Programa del viernes 24 de octubre del 2025

ATVNoticias ATVMas
Encuentra más información en www.atv.pe
Síguenos en:
Facebook: https://www.facebook.com/atvmasnoticias
Twitter: https://twitter.com/atvmasnoticias
Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe
https://www.tiktok.com/atv.pe
Web: https://www.atv.pe/envivo-atvmas

Desde ATV Noticias

ATV Noticias Edición Central: Programa del viernes 24 de octubre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - VIERNES 24 de OCTUBRE.

Ocurre Ahora: Programa del viernes 24 de octubre del 2025.

Guillermo Bermejo sería llevado a Ancón II y su accesitaria sería Zaida Arias.

¡Al descubierto! Menores son ofrecidas en catálogos de Telegram para ser explotadas sexualmente.

Policía Luis Magallanes quedaría en libertad y será investigado por homicidio simple.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 24 de Octubre de 2025.

Suboficial de la Marina lloró frente a su madre tras ser detenido por feminicidio.

Feminicida tuvo que ser convencido para entregarse: "Tengo un arma y el único disparo que sonará...".

Hermana de joven asesinada por suboficial de la Marina dio desgarrador testimonio.

Madre confrontó a suboficial de la Marina horas antes que asesinara a su hija:.

¡Testigo clave! Novia de policía asesinado en Carabayllo está embarazada.

Extorsionadores exigen cupo a padres de familia y amenazan con matar a escolares.

Siete de cada diez peruanos padecen enfermedades crónicas por obesidad.

De 5 a 7 ¡CUIDADO CON EL DURAZNO: ALERTA SOBRE ALTOS NIVELES DE PLAGUICIDAS!.

Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

ATV Noticias

video

ATV Noticias Edición Central: Programa del viernes 24 de octubre del 2025

video

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - VIERNES 24 de OCTUBRE

video

Ocurre Ahora: Programa del viernes 24 de octubre del 2025

video

Guillermo Bermejo sería llevado a Ancón II y su accesitaria sería Zaida Arias

video

¡Al descubierto! Menores son ofrecidas en catálogos de Telegram para ser explotadas sexualmente

video

Policía Luis Magallanes quedaría en libertad y será investigado por homicidio simple

video

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 24 de Octubre de 2025

video

Suboficial de la Marina lloró frente a su madre tras ser detenido por feminicidio

video

Feminicida tuvo que ser convencido para entregarse: "Tengo un arma y el único disparo que sonará..."

video

Hermana de joven asesinada por suboficial de la Marina dio desgarrador testimonio

video

Madre confrontó a suboficial de la Marina horas antes que asesinara a su hija:

video

¡Testigo clave! Novia de policía asesinado en Carabayllo está embarazada

video

Extorsionadores exigen cupo a padres de familia y amenazan con matar a escolares

video

Siete de cada diez peruanos padecen enfermedades crónicas por obesidad

video

De 5 a 7 ¡CUIDADO CON EL DURAZNO: ALERTA SOBRE ALTOS NIVELES DE PLAGUICIDAS!

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de Karate

Día Mundial de Karate

Día Mundial de la Pasta

Día Mundial de la Pasta

Fallecimiento de la escritora Clorinda Matto de Turner

Fallecimiento de la escritora Clorinda Matto de Turner

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 25 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

21º Lima
3.39
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo