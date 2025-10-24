¡Al descubierto! Menores son ofrecidas en catálogos de Telegram para ser explotadas sexualmente
Los delincuentes usan códigos y símbolos animados para evadir la ley.
ATV Noticias Edición Central: Programa del viernes 24 de octubre del 2025.
ATV Noticias Edición Central EN VIVO - VIERNES 24 de OCTUBRE.
Ocurre Ahora: Programa del viernes 24 de octubre del 2025.
Guillermo Bermejo sería llevado a Ancón II y su accesitaria sería Zaida Arias.
Policía Luis Magallanes quedaría en libertad y será investigado por homicidio simple.
Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 24 de Octubre de 2025.
Suboficial de la Marina lloró frente a su madre tras ser detenido por feminicidio.
Feminicida tuvo que ser convencido para entregarse: "Tengo un arma y el único disparo que sonará...".
Hermana de joven asesinada por suboficial de la Marina dio desgarrador testimonio.
Madre confrontó a suboficial de la Marina horas antes que asesinara a su hija:.
¡Testigo clave! Novia de policía asesinado en Carabayllo está embarazada.
Extorsionadores exigen cupo a padres de familia y amenazan con matar a escolares.
Siete de cada diez peruanos padecen enfermedades crónicas por obesidad.
De 5 a 7 ¡CUIDADO CON EL DURAZNO: ALERTA SOBRE ALTOS NIVELES DE PLAGUICIDAS!.
Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.
