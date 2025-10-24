GRABADO el 24-10-2025

De 5 a 7 ¡CUIDADO CON EL DURAZNO: ALERTA SOBRE ALTOS NIVELES DE PLAGUICIDAS!

¡Bienvenidos a "Fe de Erratas" ! El nuevo espacio digital de ATV donde analizamos las noticias más relevantes con una mirada crítica y conversación abierta. PROGRAMA que busca crear un espacio diferente para la información y el debate. Acompáñanos en esta nueva aventura informativa.



ATV Noticias Edición Central: Programa del viernes 24 de octubre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - VIERNES 24 de OCTUBRE.

Ocurre Ahora: Programa del viernes 24 de octubre del 2025.

Guillermo Bermejo sería llevado a Ancón II y su accesitaria sería Zaida Arias.

¡Al descubierto! Menores son ofrecidas en catálogos de Telegram para ser explotadas sexualmente.

Policía Luis Magallanes quedaría en libertad y será investigado por homicidio simple.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 24 de Octubre de 2025.

Suboficial de la Marina lloró frente a su madre tras ser detenido por feminicidio.

Feminicida tuvo que ser convencido para entregarse: "Tengo un arma y el único disparo que sonará...".

Hermana de joven asesinada por suboficial de la Marina dio desgarrador testimonio.

Madre confrontó a suboficial de la Marina horas antes que asesinara a su hija:.

¡Testigo clave! Novia de policía asesinado en Carabayllo está embarazada.

Extorsionadores exigen cupo a padres de familia y amenazan con matar a escolares.

Siete de cada diez peruanos padecen enfermedades crónicas por obesidad.

Además hoy día 26 de Octubre en el calendario del Perú.

