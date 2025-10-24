GRABADO el 24-10-2025

Madre confrontó a suboficial de la Marina horas antes que asesinara a su hija:

El feminicidio ocurrió en un hotel 24 horas después de la confrontación.

ATVNoticias ATVMas

Encuentra más información en www.atv.pe

Síguenos en:

Facebook: https://www.facebook.com/atvmasnoticias

Twitter: https://twitter.com/atvmasnoticias

Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe

https://www.tiktok.com/atv.pe

Web: https://www.atv.pe/envivo-atvmas

Desde ATV Noticias

Franco Bravo: Programa del sábado 25 de octubre del 2025.

ATV Noticias Edición Central: Programa del viernes 24 de octubre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - VIERNES 24 de OCTUBRE.

Ocurre Ahora: Programa del viernes 24 de octubre del 2025.

Guillermo Bermejo sería llevado a Ancón II y su accesitaria sería Zaida Arias.

¡Al descubierto! Menores son ofrecidas en catálogos de Telegram para ser explotadas sexualmente.

Policía Luis Magallanes quedaría en libertad y será investigado por homicidio simple.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 24 de Octubre de 2025.

Suboficial de la Marina lloró frente a su madre tras ser detenido por feminicidio.

Feminicida tuvo que ser convencido para entregarse: "Tengo un arma y el único disparo que sonará...".

Hermana de joven asesinada por suboficial de la Marina dio desgarrador testimonio.

Madre confrontó a suboficial de la Marina horas antes que asesinara a su hija:.

¡Testigo clave! Novia de policía asesinado en Carabayllo está embarazada.

Extorsionadores exigen cupo a padres de familia y amenazan con matar a escolares.

Siete de cada diez peruanos padecen enfermedades crónicas por obesidad.

Además hoy día 26 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS ATV Noticias

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.