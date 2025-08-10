GRABADO el 10-08-2025

ADVERTENCIA Esta es la lección que nos dejó la elección del actual Congreso, de cara al 2026

AGENDA REGIONAL El analista José Naupari hizo un llamado a los ciudadanos a votar con mayor responsabilidad, tomando en cuenta la trayectoria personal de los candidatos y no limitándose a revisar si tienen antecedentes penales. Recordó que muchos congresistas actualmente cuestionados por presuntos actos delictivos no tenían antecedentes al momento de ser elegidos.



Mira el programa completo en https://www.youtube.com/watch?vtsW5LkzAzWg



agendaregional elecciones2026 elecciones2026peru congreso congresodelperu congresoperu procesoelectoral noticiasperu loultimo ultimasnoticias

Desde El Búho pe

ADVERTENCIA Esta es la lección que nos dejó la elección del actual Congreso, de cara al 2026.

Congresistas peruanos y políticos colombianos quieren guerra Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Arequipa: Fiscalía da detalles sobre robo cibernético millonario a instituciones públicas.

Loreto: Loretanos rechazan declaraciones de Petro sobre Santa Rosa PASÓ EN EL PERÚ.

Ayacucho: Rafael López Aliaga revela que Luis Castañeda le pidió continuar su obra política.

¡URGENTE, SAQUEN A LA FISCAL! JNJ se queja al Congreso de Delia Espinoza no repone a Benavides.

PASÓ EN EL PERÚ: López Aliaga revela que Luis Castañeda le pidió continuar su obra política.

Olvidados hasta que hay conflicto: Rechazo a Dina y Petro en el Amazonas por disputa territorial.

¡TENSIÓN EN LA FRONTERA! Perú tomará medidas ante el ingreso no autorizado de avión colombiano.

JUEGAN PARA SI MISMOS El congreso cambió reglas electorales para no salir perdiendo, según analista.

Partidos y alianzas electorales, ¿qué se juega en las regiones? AGENDA REGIONAL.

Cusco: Cusco no quiere chatarra: gobernador Salcedo acelera su tren político PASÓ EN EL PERÚ.

Ayacucho: Familiares del 15 de diciembre a López Aliaga: No olvidamos sus agravios.

Live - Powered By Streamlabs Talk Studio.

¡QUIEREN LINCHARLO! Congresistas exigen a Dina militarizar isla Santa Rosa por culpa de Petro.

Además hoy día 11 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.