Natalie Vértiz se lució en el Victorias Secret Fashion Show América Espectáculos (HOY)
Natalie Vértiz se lució en el Victorias Secret Fashion Show (HOY)
¡HERMOSA!
A través de sus redes sociales, Natalie Vértiz compartió su paso por el Victorias Secret Fashion Show. Además, durante el evento, la modelo se robó todas las miradas.
AméricaEspectáculos, Rebeca Escribens, RebecaEscribens, Valeria Piazza, ValeriaPiazza, Jazmín Pinedo, JazminPinedo, Noticias espectáculos Perú
Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.
Gratis solo en Perú.
Mira en VIVO todos los programas de Espectáculos https://bit.ly/vivoamericatvgo
Mira completo América Espectáculos https://bit.ly/aeatvgo
SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero
Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo
Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo
SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias
ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO DE PERÚ EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytae25
Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias
Síguenos en:
FACEBOOK América TV: http://bit.ly/fbamericatv
INSTAGRAM América TV: http://bit.ly/igamericatv
TIKTOK América TV: http://bit.ly/tkamericatv
X América TV: http://bit.ly/twamericatv
Capítulos:
00:00 Natalie se lució en el Victorias Secret Fashion Show
01:30 Natalie se robó todas las miradas
Acerca de América Espectáculos:
Lo último de la información del mundo del espectáculo nacional e internacional. Con las entrevistas más entretenidas y música en vivo, todo lo encontrarás aquí en América Espectáculos.
Conducido por Rebeca Escribens
Acerca de América Televisión:
América Televisión es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.
JuntémonosMás
Desde América Noticias
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli volaron de regreso a Buenos Aires América Espectáculos (HOY).
Natalie Vértiz se lució en el Victorias Secret Fashion Show América Espectáculos (HOY).
Evidencia Oculta: ¿Cómo empezaron los delitos de Pedro Pablo Nakada? (HOY).
AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.
CUARTO PODER Sobrevivientes de la extorsión shorts.
Jóvenes decidirán el rumbo electoral en 2026 Edición Mediodía Noticias Perú.
Ministro pide a jóvenes marchar sin violencia Edición Mediodía Noticias Perú.
José Jerí juramenta gabinete de transición y reconciliación Edición Mediodía Noticias Perú.
Piden a Jerí revisar leyes cuestionadas por facilitar delitos Edición Mediodía Noticias Perú.
Rechazan impedimento de salida del país para Dina Boluarte Edición Mediodía Noticias Perú.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Jazmín Pinedo feliz por la Primera Comunión de su hija shorts.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llegaron a Machu Picchu shorts.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Natalie Vértiz en desfile de Victoria Secret shorts.
Cantantes de Armonía 10 y Agua Marina dejaron sus agrupaciones América Espectáculos (HOY).
Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llegaron a Machu Picchu América Espectáculos (HOY).
Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.
América Noticias
Todos los videos desde América Noticias en Youtube.