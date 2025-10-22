GRABADO el 22-10-2025

Hombre pierde la vida tras incidente con ave de competencia Domingo al Día Perú

Hombre pierde la vida tras incidente con ave de competencia Domingo al Día Perú



Un trágico accidente se registró durante una competencia de aves cuando uno de los animales lesionó a un hombre con un instrumento cortante. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho.



DomingoAlDía MelissaPeschiera, Noticias Perú

Escríbenos con tus denuncias a domingoaldiaamericatv.pe



Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO todos los noticieros y Dominicales de América https://bit.ly/vivoamericatvgo

Mira completo Domingo al Día https://bit.ly/dadatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA LAS NOTAS DE DOMINGO AL DÍA EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytdd25



Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv

X América: http://bit.ly/twamericatv



Acerca de Domingo al Día:

La fuerza informativa de América Televisión sigue creciendo y las mañanas de los domingos serán diferentes. Domingo al Día llega totalmente renovado con un estilo ágil y fresco. El programa presentará de manera veraz y objetiva informes exclusivos, el resumen de las noticias más destacadas de la semana y los sucesos más importantes del ámbito político, nacional e internacional.



Conducido por Melissa Peschiera



Acerca de América:

América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Hugo García es pura miel con Isabella Ladera shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Jesús Barco se quedó sin equipo y sin pareja shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS "Agua Marina" se retira de los escenarios shorts.

Hugo García regresó a Miami junto a Isabella Ladera América Espectáculos (HOY).

Agua Marina se retira temporalmente de los escenarios grandes América Espectáculos (HOY).

CUARTO PODER Renzo Reggiardo considera que el Mininter no debe renuncia shorts.

CUARTO PODER Congreso operando en modo electoral shorts.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

PJ rechaza pedido para restringir viajes a Boluarte Edición Mediodía Noticias Perú.

Reforzarán control y visitas en centros penitenciarios Edición Mediodía Noticias Perú.

Instalan comando de seguridad en Villa María del Triunfo Edición Mediodía Noticias Perú.

Informe forense revela nueva versión del caso Trvko Edición Mediodía Noticias Perú.

Operativos del Gobierno inician en zonas críticas de Lima Edición Mediodía Noticias Perú.

Hombre pierde la vida tras incidente con ave de competencia Domingo al Día Perú.

Estudiante de mecánica agredido por falso cliente Domingo al Día Perú.

Además hoy día 23 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.